Прем’єр-міністр Молдови наполягає, що його країна хоче вступити в ЄС

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп висловив невдоволення заявою президента країни про те, що колишня радянська республіка може відкласти торговельну угоду з Європейським союзом.

Президент Ігор Додон, виступаючи 18 січня в Москві, засудив угоду, яку Молдова підписала з ЄС в 2014 році. Він заявив, що новий уряд може скасувати її після парламентських виборів 2018 року.

У заяві для агентства Associated Press 18 січня прем’єр Павел Філіп сказав, що конституція Молдови не дозволяє президенту «оголошувати або ухвалювати такі рішення», які він назвав «чистою риторикою».

Після того, як Молдова підписала торгову угоду з ЄС, Росія запровадила торгове ембарго на поставки молдовської виноробної продукції, а також фруктів і овочів.

Поїздка Додона в Москву була його першим закордонним візитом після обрання президентом в листопаді. Додон пообіцяв відновити торговельні та політичні відносини з Москвою.