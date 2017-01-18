Адвокат: в Криму фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Сірука звинуватили в захопленні влади в Росії

Кримський адвокат Еміль Курбедінов заявляє, що ФСБ звинуватила фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Вадима Сірука в насильницькому захопленні влади в Росії. Про це адвокат написав на своїй сторінці в Facebook.

«17 січня 2017 року ФСБ звинуватила Вадима Сірука в скоєнні злочину передбаченого статтею 278 Кримінального Кодексу Росії. ФСБ вважає, що Вадим готував з групою осіб насильницьке захоплення влади в Росії і насильницьку зміну конституційного ладу», – написав Курбедінов.

ФСБ Росії поки що не коментує це повідомлення.

12 січня Еміль Курбедінов припускав, що фігурантам кримського «справи Хізб ут-Тахрір» може загрожувати звинувачення в насильницькому захопленні влади в Росії.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.