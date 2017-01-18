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18 січня 2017, Київ 13:09
Новини | Міжнародні

США закликали Сербію і Косово уникати «небезпечної риторики»

Чоловік йде повз поїзд до населеного переважно сербами анклаву на півночі Косова, на вагонах якого написано «Косово – це Сербія», Белград, 14 січня 2017 року

Чоловік йде повз поїзд до населеного переважно сербами анклаву на півночі Косова, на вагонах якого написано «Косово – це Сербія», Белград, 14 січня 2017 року

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США закликали Сербію і Косово уникати «небезпечної риторики» у відносинах між двома країнами. Про це йдеться в заяві посольства США в Приштині.

«Косово є суверенною, незалежною державою, і ми поважаємо право Косова керувати тим, хто і що перетинає його кордони. Ми закликаємо всі сторони уникати небезпечної риторики і продовжувати працювати над нормалізацією відносин», – йдеться в заяві.

Останній конфліктний випадок стався 14 січня після того, як Белград пустив поїзд до населеного переважно сербами анклаву на півночі Косова, на вагонах якого було написано «Косово – це Сербія».

Поїзд зупинили на кордоні після того, як влада Косова заявила, що втрутиться і заважатиме руху. Белград, який не визнає владу уряду в Косові, повідомив, що зупинив потяг, тому що сили безпеки Косова планували напасти на нього.

Косово за підтримки США й інших західних держав оголосили про свою незалежність від Сербії в 2008 році, і 114 країн визнали незалежність Косова. Сербія і Росія відмовляються це зробити.

Президент Косова Хашим Тачі звинуватив Белград у намірі захопити частину північного Косова, використовуючи «кримську модель». Президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що, розгорнувши спеціальні поліцейські сили на кордоні, щоб заблокувати рух поїзда, Приштина продемонструвала прагнення до війни.

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