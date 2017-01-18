Іран проти участі США у мирних переговорах щодо Сирії

Іран заявляє, що виступає проти приєднання Сполучених Штатів Америки до мирних переговорів щодо Сирії, які мають відбутися наступного тижня в столиці Казахстану, Астані.

«Ми їх не запрошували і виступаємо проти їхньої присутності», – сказав 17 січня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, якого цитує агенція Tasnim.

Така заява йде врозріз із позицією двох інших організаторів цих переговорів, Росії й Туреччини, які заявили, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа має бути представлена на зустрічі в Астані 23 січня.

Росія, Іран і Туреччина просували ідею мирних переговорів після того, як сирійські урядові війська минулого місяця взяли під контроль Алеппо, що більшу частину конфлікту в Сирії було оплотом повстанців.

Іран і Росія є ключовими прихильниками президента Сирії Башара аль-Асада у громадянській війні, в той час як Туреччина підтримує повстанські групи.