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18 січня 2017, Київ 14:41
Новини | Міжнародні

Іран проти участі США у мирних переговорах щодо Сирії

Мохаммад Джавад Заріф

Мохаммад Джавад Заріф

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Іран заявляє, що виступає проти приєднання Сполучених Штатів Америки до мирних переговорів щодо Сирії, які мають відбутися наступного тижня в столиці Казахстану, Астані.

«Ми їх не запрошували і виступаємо проти їхньої присутності», – сказав 17 січня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, якого цитує агенція Tasnim.

Така заява йде врозріз із позицією двох інших організаторів цих переговорів, Росії й Туреччини, які заявили, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа має бути представлена на зустрічі в Астані 23 січня.

Росія, Іран і Туреччина просували ідею мирних переговорів після того, як сирійські урядові війська минулого місяця взяли під контроль Алеппо, що більшу частину конфлікту в Сирії було оплотом повстанців.

Іран і Росія є ключовими прихильниками президента Сирії Башара аль-Асада у громадянській війні, в той час як Туреччина підтримує повстанські групи.

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