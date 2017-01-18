Лавров: Росія не згодна на озброєну місію ОБСЄ на Донбасі, але спостерігачі можуть мати стрілецьку зброю

Міністр закордонних справ Росія Сергій Лавров заявив, що Москва готова до збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі і надання їм стрілецької зброї, проте не підтримує розгортання озброєної місії організації.

«Якщо ви під озброєною місією ОБСЄ мали на увазі ідею, яку зараз почаливкидати з Києва про те, що потрібно озброєну поліцейську місію розгорнути на Донбасі, яка забезпечувала б там правопорядок, то ця ідея абсолютно суперечить Мінськими угодами», – сказав Лавров на спільній прес-конференції з чинним головою ОБСЄ Себастьяном Курцем.

За його словами, в Мінських угодах передбачено, що «Україна зобов’язана законодавчо визнати і закріпити в Конституції особливий статус Донбасу, включаючи право мати свої сили правопорядку».

«Жодних озброєних іноземних місій для підтримки порядку на Донбасі в цих умовах не потрібно», – наголосив Лавров.

За його словами, Росія згодна, щоб під час виборів «місцеві сили правопорядку» супроводжувалися б озброєними спостерігачами ОБСЄ.

При цьому він зазначив, що Москва готова до збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на лінії зіткнення, вони можуть мати стрілецьку зброю.

17 січня в Києві Курц назвав пріоритетом розширення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. В свою чергу глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з Курцем зазначив, що для підготовки чесних виборів на Донбасі необхідний «ефективний озброєний компонент ОБСЄ».

Київ уже неодноразово заявляв про необхідність розміщення на Донбасі озброєної місії ОБСЄ, зокрема, для контролю за кордоном. За останніми даними, Київ не контролює понад 409 кілометрів кордону з Росією на Донбасі.