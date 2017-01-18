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18 січня 2017, Київ 14:39
Новини | Політика

Суд у Лондоні слухає аргументи України у справі «боргу Януковича»

Віктор Янукович

Віктор Янукович

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Високий суд Англії 18 січня відновив слухання у справі про позов Росії до України через борг у три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд завершив заслуховування російської сторони і тепер слухає аргументи України.

Високий суд Англії 17 січня почав розглядати позов Росії до України. Правники, які представляють російську сторону, переконують суддю Вільяма Блера у повній безнадійності захисту української сторони, який подали юристи компанії Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan LLР.

Якщо в результаті слухань, що мають завершитися 20 січня, суддя погодиться з тим, що аргументи українського захисту справді неприйнятні, він може схвалити рішення у спрощеному порядку на користь Росії, і тоді подальший судовий процес буде непотрібний.

Від імені Росії позов у суд подала компанія The Law Debenture Trust Corporation P.L.C, яку представляють правники фірми Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP.

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

Попередній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у грудні 2015 року заявив, що Київ запроваджує мораторій на виплату боргу перед Росією на 3 мільярди доларів, який узяв колишній президент Віктор Янукович за два місяці до втечі. Яценюк заявив тоді, що Київ готовий до судової процедури з російською стороною.

Росія звернулася з позовом до України про стягнення цих коштів до Вищого суду Англії, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені за англійським правом. Україна виступила із запереченням проти цього позову.

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