Пєсков: питання Криму не є дискусійним для Москви

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що питання Криму не є дискусійним для Москви.

«Це питання є абсолютно недискусійним і незаперечним для Росії. Ми не обговорюємо статус і майбутнє становище російських регіонів. Це не питання для обговорення з ким би то не було», – сказав Пєсков, коментуючи пропозицію народного депутата України Надії Савченко.

Напередодні депутат Верховної Ради України Надія Савченко заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки у разі тимчасової відмови від претензій на анексований Крим.

У травні 2016 року Кремль обміняв Савченко, яку в Росії засудили до 22 років в’язниці за звинуваченням у співучасті в убивстві двох журналістів, на засуджених в Україні двох російських військовослужбовців.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Після анексії Криму на частині Донбасу розпочався військовий конфлікт, який триває досі. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.