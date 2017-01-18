Після заяв Савченко Чубаров закликав скликати Конституційну комісію і зайнятися статусом Криму

Народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав президента України Петра Порошенка терміново скликати Конституційну комісію та зайнятися статусом Криму.

«Хочу закликати президента України терміново скликати Конституційну комісію і зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострову, щодо його повернення та контролю. Задля збереження України і подальшого розвитку – жодної поступки українських земель», – сказав Чубаров, якого цитує прес-служба партії «Блок Петра Порошенка».

Лідер кримськотатарського народу зазначив, що після заяви народного депутата Надії Савченко щодо Криму йому телефонували люди з Криму з вимогою надання «пояснень, чіткої позиції держави».

«Вчорашнє публічне висловлювання нашої колеги, народного депутата Надії Савченко, про те, що, мовляв, заради повернення Донбасу треба відмовитись від Криму, є не лише вкрай неприйнятним, але глибоко образливим, цинічним і зрадницьким щодо всіх громадян України та кримськотатарського народу, що залишаються заручниками Росії», – сказав Чубаров.

Напередодні депутат Верховної Ради України Надія Савченко заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки у разі тимчасової відмови від претензій на анексований Крим.

Конституційна комісія є спеціальним допоміжним органом при президентові України, створеним з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції. Наразі в Конституції України вказується, що Автономна республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».