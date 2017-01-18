Апеляційний суд залишив без змін рішення щодо заочного арешту Курченка

Апеляційний суд міста Києва залишив без змін рішення суду щодо обрання українському бізнесмену-втікачевіСергієві Курченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє прес-служба суду, колегія суддів не задовольнила скаргу адвокатів Курченка на рішення суду першої інстанції.

3 січня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Курченка. В ухвалі суду роз’яснено, що після затримання особи і не пізніш 48 годин суд розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід.

22 березня 2016 року Генпрокуратура оголосила Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі. Раніше ГПУ оголосила Сергію Курченку підозру щодо розкрадання майна держпідприємства «Укргазвидобування».

У травні минулого року суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно бізнесмена.

Раніше Генпрокуратура визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».