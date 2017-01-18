Внаслідок вибуху на Малі загинули 35 людей

Влада Малі повідомляє про загибель 35 людей внаслідок нападу смертника на військовий табір у цій африканській країні.

За повідомленням, внаслідок нападу, що стався у північному місті Ґао, десятки людей були поранені.

Німецька агенція dpa цитує місцевих жителів, які заявляють, що лікарня міста переповнена.

У таборі базуються урядові солдати і члени протиборчих збройних угруповань, які спільно патрулюють пустельну північ країни за мирною угодою, укладеною за посередництва ООН.

Завдяки військовому втручанню під керівництвом Франції у 2013 році вдалося відтіснити ісламістів, які захопили північ Малі за рік до цього.

Водночас бойовики продовжують діяти в регіоні. Крім того, існує напруженість між місцевими повстанськими групами і проурядовими ополченцями.

Офіс президента Малі повідомив у Twitter, що в Ґао приїхав міністр оборони Абдулає Майга. У зв’язку із загибеллю людей оголосили триденну жалобу.