СБУ: меру Перемишля заборонили в’їзд через розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Мерові польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

«Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею», – пояснив Ткачук причину заборони в’їзду.

17 січня мер Перемишля Роберт Хома під час перетину українського кордону був поінформований українськими прикордонниками, що, згідно з рішенням СБУ, йому заборонено в’їзд в Україну терміном на 5 років. На брифінгу у Перемишлі Роберт Хома назвав інцидент на кордоні «безпрецедентною подією».

У грудні минулого року польські ЗМІ повідомили, що в Перемишлі під час щорічного «Маршу орлят перемишльських і львівських» один з учасників колони, яка проходила повз Український народний дім, вигукнув «Смерть українцям». Тоді Україна звернулася до МЗС Польщі з вимогою розслідувати антиукраїнські гасла на марші. Також відповідна нота була передана меру Перемишля, під чиїм патронатом проходила акція.

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) після події на марші в Перемишлі заявило, що до такої ескалації призводить «згода на публічне пропагування ненависті на національному ґрунті і заклики до насилля з боку організаторів, а також поблажливе ставлення до такого роду дій з боку державної і місцевої влади».