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18 січня 2017, Київ 16:10
Новини | Міжнародні

Речниця МЗС Росії вибачилася перед журналістом «Голосу Америки»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і речниця МЗС Марія Захарова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і речниця МЗС Марія Захарова

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вибачилася перед кореспондентом Російської служби «Голосу Америки» Данилом Гальперовичем через заяву голови МЗС Сергія Лаврова.

Голова російського МЗС раніше звинуватив журналіста в поширенні неправдивої інформації через статтю «Москва відповіла повним мовчанням на публікацію даних розвідки США».

Своє звернення до Гальперовича Захарова розмістила в коментарях до його запису у Facebook. У ньому вона визнала, що Лавров назвав неправильну дату публікації матеріалу – 9 січня, тоді як на сайті «Голосу Америки» матеріал з’явився 6 січня пізно ввечері.

При цьому Захарова дорікнула журналістові в тому, що в текст не були внесені наступні коментарі згаданих в ньому представників Кремля, присвячені доповіді американської розвідки. Вона додала, що при підготовці матеріалу журналіст не звернувся в МЗС за коментарем.

Данило Гальперович написав у себе в Facebook, що прийняв вибачення Захарової.

17 січня, виступаючи на великій прес-конференції за підсумками 2016 року, Сергій Лавров процитував текст статті «Голосу Америки», в якій йдеться про те, що ані Кремль, ані МЗС Росії не відреагували на заяви керівників розвідки США, які звинуватили російську владу у втручанні в американські вибори за допомогою кібератак. При цьому міністр закордонних справ Росії заявив, що стаття була опублікована 9 січня, коли офіційна Москва вже дала коментарі. Лавров назвав текст «туфтою», а Гальперовича звинуватив у брехні.

Матеріал «Голосу Америки» Лавров згадав, відповідаючи на запитання телеканалу Russia Today про нібито притаманну деяким іноземним ЗМІ манеру маніпулювати фактами, додавши, що він це питання «чекав» і тому «взяв з собою одну цитату».

6 січня американські спецслужби представили доповідь, в якому Росію звинуватили у втручанні в президентські вибори в США за допомогою хакерів і ЗМІ. Розвідувальні служби дійшло висновку, що розпорядження про проведення кібератак віддав особисто президент Росії. 9 січня прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав цю доповідь «непрофесійною» і заявив, що вона не містить доказів втручання Кремля у вибори.

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