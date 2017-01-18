Речниця МЗС Росії вибачилася перед журналістом «Голосу Америки»

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вибачилася перед кореспондентом Російської служби «Голосу Америки» Данилом Гальперовичем через заяву голови МЗС Сергія Лаврова.

Голова російського МЗС раніше звинуватив журналіста в поширенні неправдивої інформації через статтю «Москва відповіла повним мовчанням на публікацію даних розвідки США».

Своє звернення до Гальперовича Захарова розмістила в коментарях до його запису у Facebook. У ньому вона визнала, що Лавров назвав неправильну дату публікації матеріалу – 9 січня, тоді як на сайті «Голосу Америки» матеріал з’явився 6 січня пізно ввечері.

При цьому Захарова дорікнула журналістові в тому, що в текст не були внесені наступні коментарі згаданих в ньому представників Кремля, присвячені доповіді американської розвідки. Вона додала, що при підготовці матеріалу журналіст не звернувся в МЗС за коментарем.

Данило Гальперович написав у себе в Facebook, що прийняв вибачення Захарової.

17 січня, виступаючи на великій прес-конференції за підсумками 2016 року, Сергій Лавров процитував текст статті «Голосу Америки», в якій йдеться про те, що ані Кремль, ані МЗС Росії не відреагували на заяви керівників розвідки США, які звинуватили російську владу у втручанні в американські вибори за допомогою кібератак. При цьому міністр закордонних справ Росії заявив, що стаття була опублікована 9 січня, коли офіційна Москва вже дала коментарі. Лавров назвав текст «туфтою», а Гальперовича звинуватив у брехні.

Матеріал «Голосу Америки» Лавров згадав, відповідаючи на запитання телеканалу Russia Today про нібито притаманну деяким іноземним ЗМІ манеру маніпулювати фактами, додавши, що він це питання «чекав» і тому «взяв з собою одну цитату».

6 січня американські спецслужби представили доповідь, в якому Росію звинуватили у втручанні в президентські вибори в США за допомогою хакерів і ЗМІ. Розвідувальні служби дійшло висновку, що розпорядження про проведення кібератак віддав особисто президент Росії. 9 січня прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав цю доповідь «непрофесійною» і заявив, що вона не містить доказів втручання Кремля у вибори.