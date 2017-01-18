Причин щось змінювати в допомозі НАТО Україні немає – посадовець альянсу

У НАТО не бачать підстав для зміни своєї політики підтримки України. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Петр Павел, коментуючи можливе послаблення уваги до подій в Україні на тлі побоювань, що нова адміністрація американського президента Дональда Трампа може піти на поступки Росії.

«Ми працюємо з нашими українськими партнерами, особливо у допомозі посилення їхнього військового потенціалу та можливостей. Це робиться через трастові фонди, через різноманітні тренінгові програми, обміни експертами, через команду взаємозв’язку, яка наразі працює. Ми маємо поглиблений пакет заходів підтримки, що був розроблений для України, і саме він надає достатні рамки для подальших дій», – сказав він.

З огляду на це, на думку натовського генерала, «немає причин вважати, що у нашому основному курсі стосовно України будуть якісь зміни».

Як пояснив голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу, українські Збройні сили наразі перебувають у процесі реорганізації, модернізації та адаптації до нової реальності.

«Я вважаю, що НАТО буде продовжувати йти цим шляхом і надалі», – заявляє Петр Павел.

У липні минулого року НАТО надав Києву широкий пакет допомоги, який має підняти оборонний та безпековий сектори України до стандартів НАТО. Тоді президент України Петро Порошенко назвав пакет допомоги НАТО «дуже амбітним документом». Він також додав, що допомогу альянсу Україна отримає в 40 галузях.

Трастові фонди, які створені після саміту в Уельсі в 2014 році, вже допомагають Україні в питанні кібернетичної безпеки, логістики та реабілітації поранених військових. У майбутньому НАТО та Київ також працюватимуть і в інших галузях – приміром, для подолання небезпеки вибухових пристроїв та в питанні протистоянні гібридній війні.