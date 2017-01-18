Уряд призначив Павла Полянського держсекретарем Міносвіти

Кабінет міністрів України призначив державним секретарем Міністерства освіти і науки України колишнього заступника міністра Павла Полянського.

Згідно з повідомленням прес-служби МОН, Полянський був призначений на посаду 18 січня, терміном на п’ять років.

8 грудня 2016 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів за результатами конкурсу призначити Полянського держсекретарем Міносвіти.

За даними МОН, від листопада 1997-го упродовж 10 років Павло Полянський працював на різних посадах у Міністерстві освіти і науки України: провідним спеціалістом головного управління загальної середньої освіти, головного управління змісту освіти; заступником начальника департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; начальником головного управління змісту освіти; директором департаменту загальної середньої та дошкільної освіти.

З травня 2007-го до січня 2008 року працював в Академії педагогічних наук України на посадах заступника керівника, керівника науково-організаційного відділу та першого заступника головного вченого секретаря.

Від січня 2008-го до березня 2010 року та з березня 2014-го до вересня 2015 року обіймав посаду заступника міністра освіти і науки України.