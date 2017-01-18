Щодо доречності НАТО питань бути не може – голова Військового комітету альянсу

НАТО є і залишатиметься потрібною й необхідною військово-політичною організацієюю. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Петр Павел, коментуючи заяви новообраного президента США Дональда Трампа, який назвав союз НАТО «застарілим».

«Я глибоко переконаний, що союз НАТО нині є такою ж потрібною організацією, якою вона була донині. Він розвивається, як і кожен інший живий організм адаптується до нової ситуації. Звичайно, ми можемо дискутувати щодо масштабів, глибини і темпів адаптації, але щодо доречності НАТО питань бути не може», – заявив натовський очільник.

Петр Павел додає, що оцінки ставлення до НАТО з боку нової адміністрації США будуть робитися на основі її політики, а не з огляду на окремі заяви.

«Я особисто буду чекати появи офіційної політики нової адміністрації США, а вже потім побачимо», – каже голова Військового комітету НАТО.

Новообраний президент США Дональд Трамп, який заступить на посаду наприкінці тижня, піддав критиці НАТО, засумнівавшись в тому, що НАТО відповідає вимогам сучасності. Це викликало схвальні заяви Москви.