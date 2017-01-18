Звинуваченому у зраді кримському екс-депутату Ганишу під час дебатів у суді стало зле

Засідання Дніпровського райсуду Києва у справі колишнього кримського депутата Василя Ганиша 18 січня довелося зупинити, оскільки у обвинуваченого погіршилося самопочуття. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Під час дебатів Ганишу стало зле. Його виступ зупинив суддя Олександр Федюк, коли помітив, що у обвинуваченого погіршилося самопочуття. Швидку допомогу не викликали, тому що Ганиш сказав, що у нього є з собою потрібні ліки.

Перед цим свою промову під час дебатів зачитав прокурор Олег Данілін, який заявив, що Ганиш, на його думку, винен у скоєнні державної зради, і попросив суд призначити для нього покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Адвокат Андрій Руденко в своєму виступі сказав, що зібрані докази не підтверджують провини його підзахисного і попросив винести виправдувальний вирок.

У листопаді минулого року прокуратура відмовилася від частини звинувачень у справі Ганиша – сторона обвинувачення не вважає злочинним діями те, що Ганиш брав участь у засіданні кримського парламенту, на якому ухвалили рішення про проведення «референдуму» про статус півострова.

Василя Ганиша затримали 28 квітня 2015 року на виїзді з Криму співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишнього депутата взяли під варту, оскільки він перебував у розшуку, а Генпрокуратура України винесла йому підозру у скоєнні державної зради. Ганиш заперечує свою провину.