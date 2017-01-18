Прокуратура: розслідування щодо ДТП за участі Толстошеєва продовжується, можливий допит експертів

У прокуратурі Києва заявляють, що розслідування у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди біля станції метро «Лівобережна» у Києві за участі Станіслава Толстошеєва продовжується, можливий допит експертів.

Як повідомила речниця відомства Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, вирішується питання про можливий допит експертів, які проводили дослідження.

«Також можливе проведення додаткових слідчих дій, після завершення яких буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні», – наголосила вона.

У Києві у січні 2016 року одна людина загинула і одна опинилася в лікарні, коли автомобіль вилетів на тротуар і протаранив піцерію біля метро «Лівобережна». За кермом був 21-річний Станіслав Толстошеєв, син успішного бізнесмена з Дружківки на Донеччині, який пізніше заявив, що в нього був епілептичний напад і він знепритомнів за кермом. Його адвокати надали відповідну довідку від лікарів.

Згодом у прокуратурі Києва повідомили про закриття кримінального провадження, оскільки результати експертиз підтвердили, що під час ДТП водій перебував у стані, коли він не контролював себе.

Проте генеральний прокурор Юрій Луценко вирішив скасувати постанову про закриття кримінального провадження щодо смертельної ДТП. У справі призначили повторні експертизи.

16 січня у прокуратурі Києва заявили, що висновки повторних експертиз у справі Толстошеєва підтвердили результати попередніх експертиз про епілептичний напад підозрюваного, тобто про його неосудний стан.