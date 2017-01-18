Таджикистан: офіс сина Рахмона перемістили у колишню президентську адміністрацію

Офіс сина президента Таджикистану Емомалі Рахмона перенесли у колишню президентську адміністрацію, що посилило спекуляції, що Рустама Емомалі готують на президентську посаду на зміну батькові.

Переміщення офісу відбулося невдовзі після призначення 29-річного Емомалі мером Душанбе.

Головний архітектор Таджикистану Джамшид Ахмадзода 18 січня підтвердив Радіо Свобода переміщення офісу Рахмона-молодшого. За словами Ахмадзоди, переміщення мерії є тимчасовим, а невдовзі у центрі Душанбе буде збудоване нове приміщення.

64-річний Емомалі Рахмон очолює переважно мусульманський Таджикистан з 1992 року. Багато його близьких родичів, серед яких і дві дочки, посідають високі державні посади та контролюють великий бізнес.

Правозахисники звинувачують режим Таджикистану у тиску на опозицію.