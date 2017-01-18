Раді рекомендують виключити Савченко із складу комітету нацоборони

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді України виключити народного депутата Надію Савченко із складу комітету. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні комітету.

Також голова комітету Сергій Пашинський закликав Генеральну прокуратуру надати правову оцінку діям Савченко.

Напередодні депутат Верховної Ради України Надія Савченко заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки у разі тимчасової відмови від претензій на анексований Крим.

У грудні минулого року група народних депутатів вже пропонувала виключити Савченко зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. З цією ініціативою депутати виступили після того, як стало відомо, що Савченко 7 грудня 2016 року таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Згодом Савченко пояснила, що ця зустріч мала на меті посилити «мінський формат» мирних переговорів щодо Донбасу і зробити його більш дієвим. Тоді рішення щодо виключення Савченко з комітету оборони не ухвалили.

Згідно з регламентом, відкликання члена комітету здійснюється шляхом ухвалення відповідної постанови Верховної Ради.