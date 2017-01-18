Лідер Республіки Сербської Додик закликає оголосити посла США персоною нон ґрата

Лідер Республіки Сербської Милорад Додик ігнорує запроваджені проти нього санкції США і закликає владу Боснії і Герцеговини оголосити американського посла персоною нон ґрата.

Під час виступу 18 січня у Бані Луці Додик заявив, що «гордий» потрапити у чорний список. За його словами, санкції підтверджують, що він «не готовий торгувати інтересами Республіки Сербської».

Милорад Додик зазначив, що посол США у Боснії Морін Кормак була «ворогом сербів» і є небажаною у Республіці Сербській. Він також закликав голову МЗС Боснії оголосити Кормак персоною нон ґрата.

При цьому Милорад Додик висловив сподівання, що його відносини з Вашингтоном покращаться після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

17 грудня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти голови Республіки Сербської Милорада Додика, мотивуючи це тим, що його дії перешкоджають виконанню украдених у 1995 році Дейтонських угод щодо припинення війни у Боснії і Герцеговині. Санкції дозволяють владі США блокувати доступ Додику до будь-якої власності чи активів, які перебувають під американською юрисдикцією.

Захід розкритикував Милорада Додика за просування відзначення боснійськими серби 9 січня «Дня державності» – свята з нагоди 25-ї річниці проголошення у 1992 році незалежності так званої «Республіки Сербської» на півночі і сході Боснії і Герцеговини. Чверть століття тому ці дії ознаменували початок боснійської війни.

За укладеними в 1995 році Дейтонськими мирними угодами територія, на якій була проголошена квазідержава, стала складовою федеративної Боснії і Герцеговини з тією ж назвою – Республіка Сербська.

У вересні 2016 року на референдумі боснійські серби проголосували за збереження свята 9 січня. Це рішення спричинило найбільш запеклі суперечки між високопосадовцями босняків-мусульман і боснійських хорватів із одного боку, і боснійських сербів із іншого, від часу закінчення війни. Більшість босняків і хорватів виступили проти референдуму, побоюючись, що Республіка Сербська таким чином може готуватися до відокремлення, руйнуючи хитку федеральну структуру, встановлену у Боснії після війни.

Конституційний суд Боснії скасував голосування, вказавши, що свято є незаконним, оскільки дискримінує несербське населення. Проте президент Республіки Сербської, націоналіст Милорад Додик все одно провів референдум, попри рішення суду й тиск з боку США та Євросоюзу. «Ніхто не може заборонити людські почуття або завадити нам святкувати 9 січня», – заявив Додик 6 січня.