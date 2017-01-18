Апеляційний суд залишив мера Бучі Федорука під домашнім арештом – Сарган

Апеляційний суд Києва залишив мера міста Буча Анатолія Федорука під домашнім арештом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

«Апеляційний суд залишив у силі раніше обраний Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк досудового розслідування», – написала вона.

У грудні минулого року Печерський райсуд Києва повторно обрав Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У жовтні 2016 року голові Бучанської міської ради Федоруку та секретарю міськради силовики повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Анатолію Федоруку інкриміновано «незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 гектарів земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 мільйонів гривень, а секретарю ради 1,024 гектара, який за відсутності Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду». Федорук звинувачення відкидає.

Згодом суд обрав запобіжний захід для Федорука у вигляді домашнього арешту та носіння електронного браслету.