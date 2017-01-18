Поліція: після службового розслідування перестрілки в Княжичах звільнили 7 офіцерів

У Національній поліції заявляють, що за результатами службового розслідування обставин перестрілки в Княжичах звільнили 7 офіцерів, які обіймали керівні й оперативні посади.

Як повідомляє прес-служба відомства, щодо ще 9 поліцейських застосували дисциплінарні стягнення.

«Зокрема, знято з посади керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку й проведення операції. Також звільнено керівників оперативної служби столичного Главку поліції, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події», – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зазначають, що також ці посадовці, не оцінивши обстановку на місці події, доповіли керівництву недостовірну інформацію.

Крім того, низку керівників Шевченківського управління поліції позбавили посад, ці посадовці неналежно проаналізували оперативну інформацію, що «призвело до визначення невірного об’єкту нападу».

«Звільнено відповідального від управління поліції охорони, який, прибувши на місце події, несвоєчасно поінформував про вчинення злочину. Разом з іншими з посади усунуто оперуповноваженого департаменту карного розшуку Нацполіції, який несвоєчасно доповів оперативну інформацію керівництву щодо підготовки до вчинення злочину у Княжичах», – додають у поліції.

Висновок службового розслідування направили до Генпрокуратури.

За версією поліції, уночі 4 грудня минулого року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.

Пізніше в МВС повідомили, що затримали чотирьох осіб на в’їзді до Києва зі зброєю і спецобладнанням. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що йдеться про осіб, які могли готувати розбій у Княжичах, але втекли, почувши перестрілку.

Одразу після інциденту в.о. керівника Нацполіції Вадим Троян не виключив, що до складу злочинної групи, яка займалася розбійними нападами в Києві та області, входили кілька осіб, серед яких і ті, хто працював у правоохоронних органах або був з ними пов’язаний. ГПУ розслідує обставини перестрілки за статтею про вбивство.