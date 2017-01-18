Пашинський: комітет Ради з нацоборони ініціюватиме виключення із свого складу Льовочкіна

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони має намір ініціювати питання виключення зі своїх лав народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Льовочкіна.

«Ми завтра реєструватимемо проект постанови про виключенняЛьовочкіна», – заявив голова цього комітету Сергій Пашинський.

В «Опозиційному блоці» після цього заявили про тиск на опозицію і зазначили, що не визнають рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їх складу.

Відповідно до даних Верховної Ради, Льовочкін був присутній на 137 пленарних засіданнях парламенту, відсутній – 123.

Крім того, сьогодні Комітет з питань національної безпеки і оборони вирішив рекомендувати Верховній Раді виключити Савченко зі складу комітету.