Близько 400 тисяч гривень коштуватиме ікра для дніпровських спортсменів – #Точно

У січні Дніпропетровське вище училище фізичної культури замовить ікру рибну червону за орієнтовною ціною 416 448 гривень. Така інформація міститься на електронному порталі публічних закупівель ProZorro, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

За умовами угоди, постачальник після підписання контракту має упродовж січня-грудня 2017 року забезпечити поставку 320 кілограмів ікри рибної червоної. Окрім цього, замовник вимагає, щоб ікринки були чистими, без шматочків плівки та згустків крові, від однієї породи риб. Пакування – металеві банки вагою не більш ніж 130 грамів.

Відповідно до середніх ринкових цін, вартість банки червоної рибної ікри коштує в межах від 100 до 240 гривень за одиницю. Ціна залежить від виду риби, з якої добувають ікру, та компанії-виробника.





