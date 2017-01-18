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18 січня 2017, Київ 20:39
Новини | Події

Савченко: я ніколи не скажу, що треба здавати території України

Надія Савченко

Надія Савченко

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Народний депутат України Надія Савченко прокоментувала свої заяви щодо анексованого Росією Криму.

«Я ніколи не зраджувала Україні. Я ніколи не скажу, що треба здавати наші території, просто я буду думати, як це можна зробити реально, а не просто обіцяти і не виконати. Я боролася за кожного нашого полоненого, я пройшла цей шлях. Я ні в якому разі не хочу піддати небезпеці когось із наших людей. І я буду захищати, і буду боротись усіма можливими методами за кожного українця і за нашу українську землю», – сказала вона.

Напередодні Савченко в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна у разі тимчасової відмови від претензій на анексований Крим. Ця заява викликала хвилю критики.

Сьогодні комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді України вивести народного депутата Надію Савченко зі складу комітету. Вона вважає це рішення незаконним.

У грудні минулого року група народних депутатів уже пропонувала вилучити Савченко зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. З цією ініціативою депутати виступили після того, як стало відомо, що Савченко 7 грудня 2016 року таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Згодом Савченко пояснила, що ця зустріч мала на меті посилити «мінський формат» мирних переговорів щодо Донбасу і зробити його дієвішим. Тоді рішення щодо вилучення Савченко з комітету оборони не ухвалили.

Згідно з регламентом, відкликання члена комітету здійснюється шляхом ухвалення відповідної постанови Верховної Ради.

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