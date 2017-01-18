Штаб АТО: сьогодні на Донбасі двоє українських військових поранені 

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції українських військових на всіх напрямках.

За даними штабу, з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне.

На луганському напрямку, зазначають українські військові, з мінометів калібру 120-міліметрів сепаратисти обстріляли Новоолександрівку і Троїцьке, а на донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ в районі Зайцева та Авдіївки.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про один факт порушення режиму тиші українською стороною за минулу добу. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби околиць Горлівки і Донецька.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.