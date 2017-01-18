Росії не можна довіряти – ставлениця Трампа в ООН

Ніккі Гейлі, призначена обраним президентом США послом в ООН, заявляє, що Росія не може мати довіри і мусить вжити «позитивних дій» перед тим, як Вашингтон скасує санкції проти Москви.

18 січня на слуханні у комітеті з закордонних справ Сенату, що розглядає її затвердження, губернатор південної Кароліни Гейлі зазначила, що Росія намагається «демонструвати м’язи».

«Не думаю, що ми можемо їм довіряти», – заявила Гейлі.

У разі схвалення її кандидатури Сенатом, Ніккі Гейлі замінить на посаді посла США в ООН Саманту Пауер, яка різко критикує Росію за анексію українського Криму, агресію на Донбасі й підтримку Москвою режиму сирійського президента Башара аль-Асада.

44-річна Ніккі Гейлі є дочкою мігрантів з Індії.

Під час праймеріз республіканців Ніккі Гейлі критикувала Дональда Трампа за висловлювання щодо мігрантів. Вона підтримувала його суперників на первинних виборах, але потім оголосила, що голосуватиме за Трампа.