Україна найняла американських консультантів для відстоювання своїх інтересів – Шимків

Секретар Національної ради реформ, заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків підтверджує, що Україна найняла американських консультантів для відстоювання інтересів держави без залучення державних коштів.

«З метою просування інтересів України у США, залучення американських інвестицій та інформування урядових і громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGRGroup. Дана ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів», – написав Шимків 18 січня у Facebook.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що для лобіювання інтересів України Адміністрація президента найняла компанію BGR Group, засновану губернатором штату Міссісіпі Гейлі Барбуром.