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18 січня 2017, Київ 22:11
Новини | Політика

Україна найняла американських консультантів для відстоювання своїх інтересів – Шимків

Дмитро Шимків

Дмитро Шимків

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Секретар Національної ради реформ, заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків підтверджує, що Україна найняла американських консультантів для відстоювання інтересів держави без залучення державних коштів.

«З метою просування інтересів України у США, залучення американських інвестицій та інформування урядових і громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGRGroup. Дана ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів», – написав Шимків 18 січня у Facebook.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що для лобіювання інтересів України Адміністрація президента найняла компанію BGR Group, засновану губернатором штату Міссісіпі Гейлі Барбуром.

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