У Росії почали нове розслідування проти автора проукраїнського вірша

Російська влада почала нове розслідування щодо колишнього вчителя з Орловської області, обвинуваченого у розпалюванні міжетнічної ворожнечі і звільненого з роботи через написання проукраїнського вірша.

Російський «Интерфакс» цитує Олександра Коргіна, представника Слідчого комітету Росії в Орловській області, який повідомляє про розслідування щодо Олександра Бившева.

За словами Коргіна, лінгвісти встановили, що один з віршів Бившева про радянського поета, нобелівського лауреата Йосипа Бродського містить «екстремістський контент». Відтак, Бившева можуть визнати винним у розпалюванні міжетнічної ворожнечі, зазначив представник Слідчого комітету.

У липні 2015 року суд у Росії засудив шкільного вчителя Олександра Бившева до примусових виправних робіт і дворічної заборони працювати за фахом за публікацію вірша, в якому той засудив дії Росії щодо України у зв’язку з окупацією Криму.

42-річний учитель із селища Кроми Орловської області оприлюднив свого вірша «Українським патріотам» в інтернеті на початку березня 2014 року. Він, зокрема, закликав українців «відповісти по-бандерівськи» на «всі підступності москальської банди», щоб «окупанти захлинулися кров’ю», зустріти ворогів, «як діди ваші», і приготувати для них «свинцевої каші». Через місяць обурені «російські патріоти» написали листа до місцевої газети, а та передала це до прокуратури. Суд визнав вірша «екстремістським», а проти автора порушили кримінальну справу.