Росія і Туреччина завдали перших спільних авіаударів по ісламістах у Сирії

Російська сторона повідомляє про проведення перших спільних з Туреччиною авіаударів проти угруповання «Ісламська держава» у Сирії, що є сигналом покращення відносин між Москвою та Анкарою, які підтримують різні сторони у сирійському конфлікті.

Представник Міноборони Росії Сергій Рудськой повідомив, що 9 російських літаків і 8 турецьких завдали 18 січня авіаударів по позиціях ісламістів у містечку Аль-Баб, що в регіоні Алеппо.

«Сьогодні російська та сирійська авіації провели першу спільну операцію з завдання авіаударів по позиціях «Ісламської держави» у передмісті Аль-Баб», – сказав Рудськой.

Турецькі військові підтвердили спільні повітряні удари у цьому регіоні.

Відносини між Москвою й Анкарою погіршилися у 2015 році, коли турецькі військові збили російський бомбардувальник на турецько-сирійському кордоні.

У Сирії Росія підтримує режим сирійського президента Башара аль-Асада, тоді як Туреччина – повстанські групи.