МКЧХ: 76 цивільних загинули через помилкові авіаудари нігерійської авіації

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє про загибель щонайменше 76 людей, коли повітряні удали нігерійської авіації влучили у табір біженців.

18 січня у МКЧХ повідомили, що серед загиблих були шестеро їхніх співробітників. Також представники Червоного Хреста є й серед 113 поранених.

Авіаудари були здійснені 17 січня.

Нігерійські військові повідомили, що повітряні удари у нігерійському штаті Борно були помилкою, і що цивільні загинули випадково.

За інформацією нігерійської сторони, мішенню авіаударів мали стати позиції ісламістського угруповання «Боко Харам», яке протистоїть владі у провінції Борно упродовж кількох років, намагаючись створити халіфат на північному сході Нігерії.