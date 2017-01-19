На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 18 січня в зоні бойових дій були поранені двоє українських військових. Це сталося внаслідок 37 обстрілів з боку підтримуваних Москвою бойовиків, вказують у штабі АТО.

За цим повідомленням, обстріли відбулися в різних місцевостях на всіх оперативних напрямках. Зокрема, на Луганському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів бойовики обстріляли Новоолександрівку та Троїцьке.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 18 січня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.