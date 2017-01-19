Трамп заявив, що змушений використовувати Twitter для поширення своїх думок

Обраний президент США Дональд Трамп, який часто використовує мережу мікроблогів Twitter, заявив, що насправді не любить цей метод поширення своїх думок.

Але, вказав Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News 18 січня, він буде продовжувати використовувати Twitter кілька разів на день, щоб робити офіційні заяви, а також особисті коментарі, оскільки не довіряє засобам масової інформації.

«Я маю дуже нечесні засоби масової інформації, дуже нечесну пресу. І це мій єдиний спосіб, яким я можу протистояти», – наголосив Трамп, який має понад 20 мільйонів читачів у мережі Twitter.

Трамп також сказав Fox News, що передумав вилучити корпункти кількох засобів інформації з Білого дому через різкий протест, який цей намір викликав серед журналістів.