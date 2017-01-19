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19 січня 2017, Київ 08:44
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що змушений використовувати Twitter для поширення своїх думок

Обраний президент США Дональд Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп

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Обраний президент США Дональд Трамп, який часто використовує мережу мікроблогів Twitter, заявив, що насправді не любить цей метод поширення своїх думок.

Але, вказав Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News 18 січня, він буде продовжувати використовувати Twitter кілька разів на день, щоб робити офіційні заяви, а також особисті коментарі, оскільки не довіряє засобам масової інформації.

«Я маю дуже нечесні засоби масової інформації, дуже нечесну пресу. І це мій єдиний спосіб, яким я можу протистояти», – наголосив Трамп, який має понад 20 мільйонів читачів у мережі Twitter.

Трамп також сказав Fox News, що передумав вилучити корпункти кількох засобів інформації з Білого дому через різкий протест, який цей намір викликав серед журналістів.

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