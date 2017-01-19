Джордж Буш-старший переміщений до відділення інтенсивної терапії

Колишній президент США Джордж Буш-старший, госпіталізований 14 січня в Г’юстоні, був переведений лікарями у відділення інтенсивної терапії з діагнозом «пневмонія». Його стан фахівці оцінюють як стабільний.

Потрапила до лікарні також дружина екс-президента Барбара Буш – через різку втоми і кашель. Про це повідомив представник родини Джим Макґрат.

92-річний Буш є батьком екс-президента Джорджа Буша-молодшого і колишнього губернатора Флориди Джеба Буша, який висував свою кандидатуру від республіканців на нещодавніх президентських виборах у США.

Старший Буш, як і його сини, є республіканцем, був віце-президентом під час двох термінів у Білому домі Рональда Рейгана перед тим, як стати президентом у 1988 році.

В останні роки Буш користується інвалідним візком.