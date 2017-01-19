Порошенко впевнений у продовженні співпраці України та США за президента Трампа

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що обраний президент США Дональд Трамп підтримає Україну в її боротьбі проти російської агресії. Про це він заявив на економічному саміті у швейцарському Давосі 18 січня в інтерв’ю західним медіа, серед яких Wall Street Journal, Bloomberg і Reuters.

Порошенко, зокрема, сказав, що привід для оптимізму дали йому виголошені під час слухань у Конгресі заяви кандидатів, яких Трамп пропонує до свого кабінету.

«Ми маємо сильну підтримкою обох партій. Я абсолютно впевнений, що продовження нашої співпраці зі Сполученими Штатами буде дуже ефективним», – відзначив президент України.

Порошенко також сказав, що планує відвідати Вашингтон у лютому й сподівається зустрітися з Трампом. Він додав, що поважає вибір американців і «готовий до роботи з будь-якими лідерами».

Також в інтерв’ю Wall Street Journal Порошенко попередив, що скасування санкцій щодо Росії було б «небезпечним» для самих країн Заходу.

«Ми не потребуємо іноземних солдат чи армій для захисту української території. Ми самі це робимо. Але міжнародна підтримка, включаючи санкції, є інструментом, який мотивує Росію сісти за стіл переговорів та створює стимул для виведення окупаційних військ», – наводить слова Порошенка офіційний сайт глави української держави.

В інтерв’ю Reuters президент України додав, що підтримка санкцій Трампом показала б, що Сполучені Штати є «знову великими» («great again»). Таким чином Порошенко апелював до головного гасла виборчої кампанії 45-го президента США – «Make America great again» («Повернімо велич Америки»).

В інтерв’ю західним ЗМІ, опублікованому 15 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.

Захід запровадив проти Росії низку санкцій через анексію українського Криму та агресію на Донбасі. Про причини запровадження санкцій своєму наступникові нагадав на останній прес-конференції на посаді 44-й президент США Барак Обама.