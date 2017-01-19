США: Іран порушує ембарго ООН на постачання зброї угрупованню «Хезболла»

Посол США в ООН Саманта Пауер 18 січня висловила стурбованість тим, що Іран постачає зброю ліванському угрупованню «Хезболла» на порушення ембарго, запровадженого Радою безпеки.

Такі постачання «продовжують дестабілізувати Близький Схід», наголосила Пауер і закликала Раду безпеки гарантувати дотримання ембарго.

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман також висловив стурбованість тим, що Тегеран порушує санкції ООН, постачаючи зброю угрупованню «Хезболла».

Іран демонстративно відмовився дотримуватися ембарго. Такі дії Тегерана стали можливими завдяки Росії та Китаю, які застосували своє право вето, щоб блокувати запровадження санкцій після попередніх повідомлень про порушення.

Заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков вказав 18 січня, що Москва й далі блокуватиме спроби накладання санкцій на Іран. Також він додав, що Росія виступає проти будь-якого «тиску» на Іран у питанні ракет або звичайних озброєнь.

Губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, яка стане наступницею Саманти Пауер на дипломатичній роботі в ООН, на слуханнях щодо свого затвердження в Сенаті США заявила, щоадміністрація президента Трампа матиме жорстку позицію щодо дотримання санкцій ООН проти Ірану.