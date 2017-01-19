Сирійське угруповання «Ахрар аш-Шам» відмовилося від мирних переговорів у Казахстані

Одне з найпотужніших повстанських угруповань Сирії «Ахрар аш-Шам» заявило, що не братиме участі в мирних переговорах, запланованих у столиці Казахстану Астані 23 січня.

18 січня ісламістське угруповання повідомило в соціальних мережах, що, попри відмову від присутності своїх лідерів в Астані, «Ахрар аш-Шам» підтримуватиме будь-які рішення «в інтересах нації».

Інші провідні повстанські групи і представники сирійського режиму, як очікується, прибудуть до Астани.

Переговори відбуватимуться після оголошення про припинення вогню. Домовленості про це були укладені в січні за посередництва Росії і Туреччини. Це скоротило, але не припинило повністю збройну боротьбу між повстанцями і проурядовими силами.

Угруповання «Ахрар аш-Шам» заявляє, що має таку позицію через тривалу військову активність з боку сирійської армії та російські повітряні удари, а також прагне уникнути нових розбіжностей між повстанцями.

Угруповання «Ахрар аш-Шам» намагалося підтримувати добрі стосунки як із націоналістичними сунітськими повстанськими угрупованнями, підтримуваними Туреччиною і США, так і з воєнізованими угрупованнями, такими, як партнер «Аль-Каїди» – «Джабхат Фатех аш-Шам». З угрупованням «Ісламська держава» «Ахрар аш-Шам» контактів уникало.