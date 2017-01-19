Суд у Казахстані скоротив термін ув’язнення колишнього прем’єр-міністра

Суд у Казахстані скоротив термін тюремного ув’язнення колишнього прем’єр-міністра Серіка Ахметова. Це сталося в межах амністії з нагоди 25-ї річниці незалежності країни.

Суд у Караганді вирішив 19 січня, що восьмирічний термін Ахметова має бути скорочений на рік і сім місяців.

Рішення може прокласти шлях для виходу Ахметова на свободу через процедуру умовно-дострокового звільнення.

57-річний Ахметов був засуджений до 10 років позбавлення волі в грудні 2015 року за звинуваченням у корупції. Після того, як він визнав себе винним і просив про помилування в 2016 році, його термін був скорочений на 2 роки.

Ахметов обіймав посаду прем’єр-міністра в період з вересня 2012 до квітня 2014 року.