НАБУ заявляє, що продовжить розслідувати справу Мартиненка

Національне антикорупційне бюро України відмовилося закривати кримінальне провадження, в якому фігурує колишній депутат Верховної Ради Микола Мартиненко, повідомляє прес-служба НАБУ.

«Досудове розслідування за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» обладнання у чеської компанії «Škoda JS» (відоме у ЗМІ як «справа Мартиненка») продовжать. Детективи Національного антикорупційного бюро не закриватимуть це кримінальне провадження. Таке рішення ухвалене за результатами аналізу ухвали Солом’янського районного суду Києва від 11.01.2017», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що його детективи здійснюють досудове розслідування за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлі обладнання для ДП «НАЕК «Енергоатом» та її легалізації на суму понад 6,4 мільйона євро. У розслідуваній схемі задіяні іноземні компанії. В ході слідства НАБУ направило запити про міжнародну правову допомогу до восьми країн. Відповіді на більшу частину з них вже отримали, додали в бюро.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на прес-службу екс-депутата повідомляла, що 11 січня «суд зобов’язав НАБУ закрити провадження у так званій «справі Мартиненка». Журналісти програми «Схеми», у розпорядженні яких є відповідна ухвала, повідомили, що суд не зобов’язував детективів НАБУ закрити справу щодо Миколи Мартиненка, а зобов’язав їх розглянути клопотання захисника депутата та протягом 10 днів винести рішення з цього приводу.