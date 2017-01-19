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19 січня 2017, Київ 11:40
Новини | Політика

НАБУ заявляє, що продовжить розслідувати справу Мартиненка

Після аналізу ухвали Солом'янського райсуду Києва НАБУ вирішило не закривати кримінальне провадження щодо Миколи Мартиненка

Після аналізу ухвали Солом'янського райсуду Києва НАБУ вирішило не закривати кримінальне провадження щодо Миколи Мартиненка

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Національне антикорупційне бюро України відмовилося закривати кримінальне провадження, в якому фігурує колишній депутат Верховної Ради Микола Мартиненко, повідомляє прес-служба НАБУ.

«Досудове розслідування за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» обладнання у чеської компанії «Škoda JS» (відоме у ЗМІ як «справа Мартиненка») продовжать. Детективи Національного антикорупційного бюро не закриватимуть це кримінальне провадження. Таке рішення ухвалене за результатами аналізу ухвали Солом’янського районного суду Києва від 11.01.2017», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що його детективи здійснюють досудове розслідування за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлі обладнання для ДП «НАЕК «Енергоатом» та її легалізації на суму понад 6,4 мільйона євро. У розслідуваній схемі задіяні іноземні компанії. В ході слідства НАБУ направило запити про міжнародну правову допомогу до восьми країн. Відповіді на більшу частину з них вже отримали, додали в бюро.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на прес-службу екс-депутата повідомляла, що 11 січня «суд зобов’язав НАБУ закрити провадження у так званій «справі Мартиненка». Журналісти програми «Схеми», у розпорядженні яких є відповідна ухвала, повідомили, що суд не зобов’язував детективів НАБУ закрити справу щодо Миколи Мартиненка, а зобов’язав їх розглянути клопотання захисника депутата та протягом 10 днів винести рішення з цього приводу.

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