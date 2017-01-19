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19 січня 2017, Київ 13:11
Новини | Події

Українців не було в накритому лавиною готелі в Італії – попередні дані МЗС

Готель Ріґоп'яно регіоні Абруццо, на який зійшла лавина, 19 січня 2017 року

Готель Ріґоп'яно регіоні Абруццо, на який зійшла лавина, 19 січня 2017 року

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Громадян України не було в готелі, який накрила снігова лавина, у центральній Італії, повідомляє департамент консульської служби українського Міністерства закордонних справ із посиланням на консула.

Влада Італії повідомляє, що близько 30 людей вважають зниклими безвісти після сходження лавини на готель Ріґоп'яно в містечку Фаріндола у регіоні Абруццо в центральній Італії.

З регіону надходять повідомлення про загиблих, але точних даних наразі немає.

Лавина зійшла ввечері 18 січня після того, як в регіоні стався землетрус.

Через складні погодні умови у горах Ґран-Сассо, де випало до п’яти метрів снігу, рятувальники кілька годин не могли дістатися до готелю. Телефони людей, що були в готелі, не відповідають.

В останні місяці у центральній Італії сталося кілька землетрусів, зокрема внаслідок поштовхів у серпні загинули близько 300 людей.

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