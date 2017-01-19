Рада дала згоду на допуск іноземних військ для участі у навчаннях в 2017-му

Верховна Рада України дозволила допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2017 році для участі у військових навчаннях.

Законопроект про затвердження відповідного рішення президента на засіданні 19 січня підтримали 236 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ передбачає допуск на територію країни у цьому році підрозділів збройних сил іноземних держав, зокрема США, інших держав-членів НАТО з озброєнням і військовою технікою, для участі в багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів збройних сил, а також українсько-американських навчаннях «Сі Бриз-2017» і «Репід Трайдент-2017».

Закон набуде чиності з дня його опублікування.