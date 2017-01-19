Луценко після інциденту в Олевську звільнив заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури

Генеральний прокурор України Юрій Луценко після інциденту в Олевську на Житомирщині підписав указ про звільнення з посади заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури.

Як повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган, Луценко визнав незадовільною роботу місцевого прокурора.

«За результатами доповіді керівника Житомирської обласної прокуратури про інцидент, який стався в місті Олевськ Коростенського району 16 січня і призвів до загибелі людини, генеральний прокурор Юрій Луценко визнав незадовільною роботу місцевого прокурора і підписав наказ про звільнення останнього з посади заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури», – написала Сарган на своїй сторінці в Facebook.

Вона також повідомила, що створено міжвідомчу робочу групу Генпрокуратури та Національної поліції для належного розслідування кримінального провадження щодо події в Олевську.

16 січня на Житомирщині в центрі міста Олевськ озброєні пістолетами та гвинтівками люди вчинили стрілянину. У результаті події поранені кілька десятків людей, одна людина внаслідок вогнепального поранення померла. Житомирська поліція відкрила кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – замах на вбивство та хуліганство. Поліцейські констатували, що конфлікт в Олевську виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розборок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини. Місцеві жителі вважають, що влада не вчинила жодних дій для нормалізації ситуації в «бурштиновому регіоні», після подій в Олевську люди протестували.