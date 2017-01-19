Десятки людей поранені через руйнування ушкодженої пожежею багатоповерхівки в Тегерані

Висотна будівля загорілася і зруйнувалася 19 січня у центрі столиці Ірану, Тегерана. «Щонайменше 38 людей були поранені, їх доправили до лікарні, але згодом більшість виписали», – повідомило іранське державне телебачення.

Пожежники гасили пожежу упродовж кількох годин до того, як будинок, в якому було 17 поверхів, впав за лічені секунди, що у прямому ефірі транслювало державне телебачення.

За повідомленнями, з будівлі евакуювали людей, поліція заблокувала вулиці довкола після того, як вранці 19 січня в будинку спалахнула пожежа.

Про причини пожежі наразі невідомо.

Будівля, зведена на початку 1960-их, була однією з перших багатоповерхівок Тегерана. Тут були розташовані торговий центр і майстерні одягу.