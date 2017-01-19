Нацрада призначила перевірку «СТБ» через трансляцію програми з російськими військовими

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «СТБ» через трансляцію програми «Битва екстрасенсів», у якій брали участь люди, що назвалися російськими військовими. Рішення про це ухвалили на засіданні Нацради 19 січня.

«Ми призначаємо позапланову перевірку, щоб розібратися, чи є порушення, які порушення є, і відповідно до цього ми будемо враховувати всі думки: і експертні, і пояснення компанії. І я знаю, що звучало у соціальних мережах, що українська і російська версії відрізняються: яка була в ефірі – українська, російська, чи вони відрізняються», – сказав голова ради Юрій Артеменко у коментарі журналістам.

За його словами, є чотири типи рішень, які, залежно від випадку, можуть бути ухвалені: Нацрада може взяти до відома наявність порушень і надалі зобов’язати їх не допускати, може оголосити телеканалу попередження, виписати штраф або звернутись до суду щодо позбавлення ліцензії.

Очікувати результатів можна буде щонайменше через місяць, припускає він.

Представники «СТБ» на засіданні висловили готовність прийняти у себе перевірку Нацради, однак від детальних коментарів журналістам відмовились.

15 січня в одному з епізодів програми «Битва екстрасенсів» російського каналу «ТНТ», яку транслював український канал «СТБ», показали чоловіка, який назвав себе російським військовим, що служив в Україні. Хоча в українській версії ефіру ці слова не прозвучали, вони є в оригінальній версії в мережі інтернет. Загалом участь у шоу взяли 6 чоловіків, одягнених у камуфляж.

Трансляція програми викликала резонанс серед користувачів соціальних мереж, які закликали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно відреагувати на цю подію.

Керівництво каналу вибачилось за інцидент і заявило, що кілька осіб, відповідальних за трансляцію згаданого телешоу, будуть звільнені.