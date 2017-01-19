ГПУ: на Рівненщині у 2016 році розслідували понад 500 справ щодо незаконного видобутку бурштину

На Рівненщині у 2016 році силовики розслідували понад 500 кримінальних проваджень за фактами незаконного видобування бурштину-сирцю.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, суди вже розглянули 27 обвинувальних актів, стосовно 35 людей винесено обвинувальні вироки.

У Генпрокуратурі зазначають, що у 2016 році правоохоронці вилучили майже 1,5 тони бурштину, понад 200 мотопомп, іншого знаряддя та 90 одиниць транспорту.

Напередодні Нового року Рівненська обласна рада звернулася до президента, Верховної Ради і міністра внутрішніх справ з проханням ввести на Полісся загони Нацгвардії і негайно ухвалити законодавство про легалізацію бурштинового старательства.

Останніми роками на Рівненщині, Волині та Житомирщині процвітає незаконний видобуток бурштину. Минулоріч силовики затримали декількох осіб з прокуратури на Рівненщині за підозрою у кришуванні незаконного видобутку, втім кардинально це ситуації не змінило.

На Житомирщині на початку цього тижня між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі міста Олевська сталися сутички. В результаті інциденту вогнепальні поранення отримали семеро осіб – четверо з Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомог

За попередньою інформацією з поліції, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими з Львівщини.

Сьогодні стало відомо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко після інциденту в Олевську визнав незадовільною роботу місцевого прокурора і підписав указ про звільнення з посади заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури.