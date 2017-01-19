У Львові визначили 5 ділянок для брикетування сміття

Депутати Львівської міськради 38 голосами з 53 зареєстрованих на позачерговій сесії ухвалили рішення про «тимчасовий вихід із критичної ситуації», яка склалась у місті у зв’язку з проблемою зі сміттям.

Згідно з ухвалою міської ради, визначено п’ять тимчасових ділянок у місті, куди тимчасово звозитимуть сміття. Його брикетуватимуть для подальшого відправлення на полігони в інших регіонах України, а можливо, і за кордон, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Депутати міськради вимагають контролю за вивезенням побутових відходів і називають свою ухвалу тимчасовим виходом зі складної ситуації у місті.

«Із понад третини сміттєвих майданчиків у Львові не вивозяться тверді побутові відходи. Ситуація у Львові – критична і надзвичайна і ускладнюється щоденно. Я звернувся до голови ЛОДА і прем’єр-міністра, які очолюють комісії з надзвичайних ситуацій в області й Україні, просив зайняти державницьку позицію. Полігони в Україні не приймають сміття зі Львова, опускають очі, у них проводять перевірки», – повідомив Садовий.

За його словами, вивіз сміття з міста на полігони України блокується на високому рівні «державними мужами».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час ухвалення рішення група з близько 15 осіб скандувала «ганьба». Серед них були громадські активісти, між якими відбулась невелика штовханина у сесійній залі, коли позачергова сесія була завершена.

Восьмий місяць Львів не може впоратися з вивезенням сміття після того, як через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі загинули четверо людей і звалище закрили.