Парубій достроково закрив засідання Ради через недостатню кількість депутатів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив ранкове пленарне засідання парламенту через недостатню кількість народних депутатів у залі для ухвалення рішень.

Під час ранкового засідання депутати підтримали кілька рішень, зокрема дозволили допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2017 році для участі у військових навчаннях.

Після традиційної півгодинної перерви частина депутатів до сесійної зали не повернулася, Парубій провів рейтингове голосування – проголосували 206 народних депутатів, тоді як для ухвалення законопроектів необхідно щонайменше 226 голосів.

Вечірнє засідання розпочнеться о 16:00. Сьогодні депутати мають, серед іншого, розглянути нову редакцію закону про Конституційний суд України.