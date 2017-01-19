Росія: на пікеті проти справи, в якій проходить Навальний, затримали активістів

Поблизу будівлі адміністрації президента Росії в Москві під час одиночних пікетів проти справи «Кіровлісу», в якій проходить опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, поліція затримала двох активістів – Миколу Касьяна й Олексія Туровського. Про це повідомив керівник московського відділення Партії прогресу Микола Ляскін.

За його даними, затриманих доправили до відділення поліції, де у них забрали паспорти і телефони.

Ляскін уточнив, що після затримання пікет продовжився.

Новий розгляд справи «Кіровлісу» відбувається в міському суді російського Кірова. У середині грудня Московський міський суд скасував рішення Нікулінського суду, який постановив стягнути з Олексія Навального, Петра Офіцерова і В’ячеслава Опалєва 16 мільйонів рублів за позовом компанії «Кіровліс».

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів у цій справі. За версією звинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області в розмірі 16 мільйонів рублів.

Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу на новий розгляд.