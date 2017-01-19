Янукович хоче «міжнародного незалежного розслідування» розстрілів на Майдані

Колишній президент України Віктор Янукович заявляє, що збирається вимагати від міжнародних організацій і урядів іноземних держав розслідувати загибель людей на майдані Незалежності в Києві взимку 2014 року.

«Оскільки за три роки українське слідство не наважилося дати правдиву відповідь на запитання «хто розстрілював людей?», я звернуся до міжнародних організацій та іноземних держав з вимогою провести міжнародне незалежне розслідування цієї трагедії», – заявив Янукович в інтерв’ю російському «РИА Новости».

За словами екс-президента, за три роки Генпрокуратура України «не надала суспільству жодного доказу» його провини у справі про розстріли на Майдані. «Сьогодні вже багато хто розуміє, кому насправді були вигідні розстріли на Майдані і хто за ними стоїть», – сказав Янукович.

20 січня Печерський райсуд Києва має розглянути клопотання ГПУ щодо заочного досудового розслідування у справі про обвинувачення Януковича в державній зраді.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відеозв’язку із російського Ростова у справі щодо п’яти колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», звинувачених в убивствах на Майдані. Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри Януковича у державній зраді.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.