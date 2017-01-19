Порошенко закликав керівників низки західних компаній до приватизації в Україні

Президент України Петро Порошенко закликав керівників низки західних компаній до участі в приватизації в Україні, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

За повідомленням, на заходах Всесвітнього економічного форуму Порошенко провів низку зустрічей з керівниками великих західних компаній, зокрема з головою ради директорів компанії «АрселорМіттал» Лакшмі Мітталом та генеральним директором Cargill Девідом Макленнаном.

В адміністрації президента повідомляють, що Порошенко висловив сподівання на розвиток інвестиційної співпраці з «АрселорМіттал», зокрема, перехід на нові технології виробництва.

Металургійна компанія «АрселорМіттал» у жовтні 2005 року купила на конкурсі 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь». Нині публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» є частиною міжнародної корпорації «АрселорМіттал» і є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні.

Після приватизації «Криворіжсталі» протягом восьми років щодо підприємства тривав судовий розгляд за позовом консорціуму «Інвестиційно-металургійний союз» (ІМС). У 2013 році Господарський суд Києва закрив справу щодо приватизації ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У 2016 році українська влада заявила про намір провести приватизацію низки підприємств, найвідоміше з яких Одеський припортовий завод. Однак після кількох невдалих спроб провести приватизацію ОПЗ прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив своє незадоволення діяльністю Фонду державного майна України (ФДМУ) і запропонував провести перевірку фонду.